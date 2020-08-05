ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Одессой археологи обнаружили удивительную находку: целый античный город

Одесса, Среда 05 августа 2020 16:32
Под Одессой археологи обнаружили удивительную находку: целый античный город
Археологи откопали под Одессой целый город (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские археологи раскопали под Одессой улицу античного города Тира

В Одесской области украинские археологи докопались до удивительной находки. Они обнаружили целую античную улицу древнего города. Экспедиция развернулась рядом с территорией и частично внутри Аккерманской крепости в 84 километрах от Одессы.

Соответствующее фото в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Сегодня снова заехал на раскопки. Раскопки ведутся на месте существования античного города Тира, который находился на территории нынешнего Белгород-Днестровского. Позади меня можете видеть часть древнеримской улицы, а на второй фотографии древнеримский подвал", - написал Гончаренко.

Отметим, что на месте раскопок когда-то находился античный город Тира, на руинах которого и было построено оборонительное сооружение. Тиру изучают уже 120 лет, но впервые начали раскопки на участке возле юго-западной стены. Здесь археологи откопали улицу древнего города.

По словам археологов, результаты этой экспедиция изменят представления о Тире, который оказался более крупным городом, чем считалось ранее.

Под Одессой археологи обнаружили удивительную находку: целый античный город

Под Одессой раскопали древний город (фото: Telegram/Гончаренко)

Как мы ранее писали, под Тернополем в старинном замке археологи сделали открытие (фото).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины археология
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь