Под Житомиром пронесся разрушительный смерч: видео последствий явления

Локальный смерч был зафиксирован на днях на территории Новоград-Волынского района. Мощная ветряная воронка погубила некоторые насаждения госпредприятия "Новоград-Волынское опытное лесоохотничье хозяйство", частично был поврежден квартал насаждений осины спелого возраста.

По словам директора ГП Степана Нусбаума, при обследовании обнаружили комбинированные повреждения: ветровальные и буреломные.

"Часть площади имеет незначительные повреждения, часть - пострадала больше", - добавил он.

Фиксация других повреждений до сих пор продолжается. Однако уже сейчас известно, что ориентировочная площадь поврежденных насаждений достигла около 20 гектаров.

Видео: под Житомиром пронесся смерч, который повредил насаждения в лесничестве

Убирать последствия ветровала и бурелома будут по завершению сезона тишины - речь идет о периоде массового размножения диких животных с 1 апреля по 15 июня, когда запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума.

Смерч под Житомиром повредил много насаждений на территории лесничества (фото: facebook.com/ztlis)