Под Житомиром пронесся разрушительный смерч: видео последствий явления

Под Житомиром пронесся смерч, который наделал немало беды на территории Ярунского лесничества, и в прямом смысле слова наломал дров. Последствия разгула стихии показали на видео.
Об этом 7 мая передали в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства в Facebook.
Локальный смерч был зафиксирован на днях на территории Новоград-Волынского района. Мощная ветряная воронка погубила некоторые насаждения госпредприятия "Новоград-Волынское опытное лесоохотничье хозяйство", частично был поврежден квартал насаждений осины спелого возраста.
По словам директора ГП Степана Нусбаума, при обследовании обнаружили комбинированные повреждения: ветровальные и буреломные.
"Часть площади имеет незначительные повреждения, часть - пострадала больше", - добавил он.
Фиксация других повреждений до сих пор продолжается. Однако уже сейчас известно, что ориентировочная площадь поврежденных насаждений достигла около 20 гектаров.
Видео: под Житомиром пронесся смерч, который повредил насаждения в лесничестве
Убирать последствия ветровала и бурелома будут по завершению сезона тишины - речь идет о периоде массового размножения диких животных с 1 апреля по 15 июня, когда запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума.
Смерч под Житомиром повредил много насаждений на территории лесничества (фото: facebook.com/ztlis)
Напомним, недавно под Одессой пронесся мощный смерч, и очевидцы успели снять аномальное явление на видео.
Также мы писали о том, что в апреле под Черновцами внезапно пронесся смерч.