Під Житомиром пронісся руйнівний смерч: відео наслідків явища

Локальний смерч був зафіксований днями на території Новоград-Волинського району. Потужна вітряна воронка погубила деякі насадження держпідприємства "Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство", частково було пошкоджено квартал насаджень осики стиглого віку.

За словами директора ДП Степана Нусбаума, при обстеженні виявили Комбіновані пошкодження: вітровальні та буреломні.

"Частина площі має незначні пошкодження, частина - постраждала більше", - додав він.

Фіксація інших пошкоджень досі триває. Проте вже зараз відомо, що орієнтовна площа пошкоджених насаджень сягає близько 20 гектарів.

Відео: під Житомиром пронісся смерч, який пошкодив насадження в лісництві

Прибирати наслідки вітряка і бурелому будуть по завершенню сезону тиші - йдеться про період масового розмноження диких тварин з 1 квітня по 15 червня, коли забороняється проведення робіт і заходів, які є джерелом підвищеного шуму.

Смерч під Житомиром пошкодив багато насаджень на території лісництва (фото: facebook.com/ztlis)