Під Житомиром пронісся руйнівний смерч: відео наслідків явища

Під Житомиром пронісся смерч, який наробив чимало лиха на території Ярунського лісництва, і в прямому сенсі слова наламав дров. Наслідки розгулу стихії показали на відео.
Про це 7 травня передали в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства в Facebook.
Локальний смерч був зафіксований днями на території Новоград-Волинського району. Потужна вітряна воронка погубила деякі насадження держпідприємства "Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство", частково було пошкоджено квартал насаджень осики стиглого віку.
За словами директора ДП Степана Нусбаума, при обстеженні виявили Комбіновані пошкодження: вітровальні та буреломні.
"Частина площі має незначні пошкодження, частина - постраждала більше", - додав він.
Фіксація інших пошкоджень досі триває. Проте вже зараз відомо, що орієнтовна площа пошкоджених насаджень сягає близько 20 гектарів.
Відео: під Житомиром пронісся смерч, який пошкодив насадження в лісництві
Прибирати наслідки вітряка і бурелому будуть по завершенню сезону тиші - йдеться про період масового розмноження диких тварин з 1 квітня по 15 червня, коли забороняється проведення робіт і заходів, які є джерелом підвищеного шуму.
Смерч під Житомиром пошкодив багато насаджень на території лісництва (фото: facebook.com/ztlis)
Нагадаємо, нещодавно під Одесою пронісся потужний смерч, і очевидці встигли зняти аномальне явище на відео.
Також ми писали про те, що в квітні під Чернівцями раптово пронісся смерч.