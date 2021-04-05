ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Черновцами внезапно пронесся смерч: стихию сняли на видео

Новина українською → Черновцы, Понедельник 05 апреля 2021 22:14
Под Черновцами внезапно пронесся смерч: стихию сняли на видео Коллаж РБК-Украина: под Черновцами пронесся смерч
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 5 марта, местные жители села Редковцы Черновицкой области столкнулись с редким явлением. Они стали свидетелями смерча. Это произошло днем.

Об этом сообщает информационное агентство АСС.

Видео сняли люди, которые ехали на машине по дороге.

#новиниЧЕ ШОК - торнадо в Чернівецькій області!!! відео від @ksandra.23

Posted by chernivtsigram on Monday, April 5, 2021

По словам синоптика Татьяны Негадайловой, смерчи на Буковине стали возможны из-за изменения климата. Она пояснила, что с 1990 года в регионе фиксируется повышение температуры.

Напомним, осенью прошлого года на Украину обрушились разрушительный ураган со смерчем и ливнями. Из-за резкого ухудшения погодных условий, сильных дождей и мощного ветра пострадали Кропивницкий и село рядом с ним, а также несколько населенных пунктов в Николаевской области.

В Кропивницком сильный ветер снес кровли 20 жилых домов. Кроме того, он повалил три десятка деревьев, а из-за дождей 4 домохозяйства были подтоплены.

Мы также писали о том, что ученые ошарашили прогнозом о том, что лето может значительно увеличиться из-за изменений климата. Эксперты говорят, что если люди ничего не будут предпринимать для того, чтобы сдерживать климат, то к 2100 году лето в Северном полушарии Земли может увеличиться до шести месяцев.

Но такие температурные изменения будут нести опасность странам Северного полушария.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Черновицкая область смерч
LITE
Украину затянет холодами со снегопадами, а морозы местами до -8 градусов
Украину затянет холодами со снегопадами, а морозы местами до -8 градусов