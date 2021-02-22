UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Житомиром в поле замерз 17-летний парень: его друг просто ушел домой

Автор: Людмила Жукова

В Житомирской области 17-летний парень замерз в поле до смерти. Он с другом, будучи в нетрезвом состоянии, возвращался из соседнего села домой.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как оказалось, двое парней возвращались в свое село. Они были в состоянии алкогольного опьянения. Пройти нужно было 10 километров. Одному из них не хватило сил и он остался в поле. Его товарищ вернулся домой и только позже во всем сознался.

Мама 13-летнего Василия рассказывает, что в ту ночь ее сын вернулся домой поздно, около часу ночи. Только потом он рассказал, что его товарищ Саша так и остался лежать в поле. Тогда мама Василия позвонила родителям Саши и они поехали его искать. Когда нашли сына - он был еще живым. Они повезли его на машине домой, потом вызвали врача. Медики приехали и диагностировали смерть от обморожения. Василия же госпитализировали в больницу с обморожением.

По словам врачей, если бы Василий остался с Сашей - то тоже бы умер от холода. Местные жители говорят, что в ту ночь было около -26 градусов мороза.

Под Житомиром умер от холода 17-летний парень

Как мы писали ранее, под Днепром пациента перевозили в другой город почти без одежды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины преступления
Читайте также
Убийство пешехода в центре Киева: водителя арестовали
Фактора всего два: эксперт рассказала, как обезопасить детей от смертельных челленджей
Прогноз погоды