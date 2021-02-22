Под Житомиром в поле замерз 17-летний парень: его друг просто ушел домой

Как оказалось, двое парней возвращались в свое село. Они были в состоянии алкогольного опьянения. Пройти нужно было 10 километров. Одному из них не хватило сил и он остался в поле. Его товарищ вернулся домой и только позже во всем сознался.

Мама 13-летнего Василия рассказывает, что в ту ночь ее сын вернулся домой поздно, около часу ночи. Только потом он рассказал, что его товарищ Саша так и остался лежать в поле. Тогда мама Василия позвонила родителям Саши и они поехали его искать. Когда нашли сына - он был еще живым. Они повезли его на машине домой, потом вызвали врача. Медики приехали и диагностировали смерть от обморожения. Василия же госпитализировали в больницу с обморожением.

По словам врачей, если бы Василий остался с Сашей - то тоже бы умер от холода. Местные жители говорят, что в ту ночь было около -26 градусов мороза.

Под Житомиром умер от холода 17-летний парень