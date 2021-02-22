RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Житомиром у полі замерз 17-річний хлопець: його друг просто пішов додому

Автор: Людмила Жукова

У Житомирській області 17-річний хлопець замерз у полі до смерті. Він з другом, будучи в нетверезому стані, повертався з сусіднього села додому.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Як виявилося, двоє хлопців поверталися в своє село. Вони були в стані алкогольного сп'яніння. Одного з них не вистачило сил, і він залишився в полі. Його товариш повернувся додому і тільки пізніше у всьому зізнався.

Мама 13-річного Василя розповідає, що в ту ніч її син повернувся додому пізно, близько першої ночі. Тільки потім він розповів, що його товариш Саша так і залишився лежати в полі. Тоді мама Василя зателефонувала батькам Саші і вони поїхали його шукати. Коли знайшли сина - він був ще живим. Вони повезли його на машині додому, потім викликали лікаря. Медики приїхали і діагностували смерть від обмороження. Василя ж госпіталізували в лікарню з обмороженням.

За словами лікарів, якби Василь залишився з Сашком - то теж би помер від холоду. Місцеві жителі кажуть, що в ту ніч було близько -26 градусів морозу.

Під Житомиром помер від холоду 17-річний хлопець

Як ми писали раніше, під Дніпром пацієнта перевозили в інше місто майже без одягу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України преступления
Читайте також
Вбивство пішохода у центрі Києва: водія заарештували
Фактори всього два: експерт розповіла, як убезпечити дітей від смертельних челенджів
Прогноз погоди