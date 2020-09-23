Под Житомиром нашли тайный город времен Киевской Руси

Под Житомиром археологи раскопали древний город времен Киевской Руси. Очень древнее поселение уцелело, благодаря остаткам кирпича. Скорее всего, это была церковь. Об этом написал научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Александр Алферов в Facebook.

"Археологи, обследовавшие место находки Городницкого клада под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси. Он "потерялся" просто в Городнице. Только профессиональный взгляд археологов выделил среди деревьев и холмистой местности структуру достаточно большого города", – написал ученый.

Древняя Городница имела две линии обороны – валы. Кроме того, наши предки создали специально подготовленные оборонительные крутые склоны.

На месте обнаруженного поселения археологи также нашли небольшие фрагменты обожженной глины, напоминающее о плинфе – кирпичах княжеских времен.

"Перед нами найденный град со сложной фортификацией и, очевидно, с остатками кирпичного строения (скорее всего, церкви)", – добавил Алферов.

Отметим, в конце августа в Городнице в Житомирской области местные жители на берегу реки Случь нашли 32 сребреника времен Киевской Руси, которые историки считают уникальным сокровищем национального значения.

Потом археологи обнаружили там еще 6 сребреников.

Под Житомиром нашли остатки древнего города (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Как мы ранее писали, под Луганском нашли сакральный круг в скифском кургане.

Напомним, недавно на месте уникального святилища в Украине обнаружили уникальные артефакты.