Шквалы и грозы: Украину накроет ливень
Фото: в Украине будет ливень (Dan Kitwood/Getty Images)
Штормовое предупреждение объявлено во всех областях Украины. Завтра будет ливень и штормовой ветер.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Завтра днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Спасатели посоветовали, как действовать во время шквалов и гроз :
- плотно закрывать окна в помещении, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт;
- во время грозы выключить электроприборы (они притягивают разряд), отключить телевизор от антенны, не пользоваться мобильным телефоном;
- на открытых участках необходимо спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Напомним, погода в Украине принесет похолодание. Некоторое снижение температуры ожидается в четверг-пятницу, 10-11 июня.
Отметим, на этой неделе Харьков и Херсон накрыл мощный ливень.
Кроме того, в Харьковской области мужчину убило ударом молнии.