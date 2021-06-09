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Шквалы и грозы: Украину накроет ливень

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Киев, Среда 09 июня 2021 14:07
Шквалы и грозы: Украину накроет ливень Фото: в Украине будет ливень (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Штормовое предупреждение объявлено во всех областях Украины. Завтра будет ливень и штормовой ветер.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Завтра днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Спасатели посоветовали, как действовать во время шквалов и гроз :

  • плотно закрывать окна в помещении, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • во время грозы выключить электроприборы (они притягивают разряд), отключить телевизор от антенны, не пользоваться мобильным телефоном;
  • на открытых участках необходимо спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Напомним, погода в Украине принесет похолодание. Некоторое снижение температуры ожидается в четверг-пятницу, 10-11 июня.

Отметим, на этой неделе Харьков и Херсон накрыл мощный ливень.

Кроме того, в Харьковской области мужчину убило ударом молнии.

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