Під Житомиром блискавка ледь не вбила школярку, яка розмовляла по мобільному

У Житомирській області блискавка уразила дівчину, яка під час грози в будинку розмовляла по телефоні.

Про це повідомляє Управління з питань ЦЗ населення та оборонної роботи Житомирської ОДА.

Так, інцидент трапився у вівторок, 8 червня, у селі Малий Кривотин. Блискавка уразила дівчина, коли та в хаті розмовляла по мобільному телефоні.

Дівчину 2006 року народження медики госпіталізували до реанімаційного відділення центральної лікарні. Наразі вона знаходиться в травматологічному відділенні. Стан здоров'я дівчини лікарі оцінюють, як середнього ступеня важкості.

Зазначимо, що це вже другий випадок, який стався цьогоріч. Від удару блискавки також постраждав 42-річний мешканець Житомирського району.

Як вберегтись від блискавки під час грози?

Під час грози вдома необхідно зачинити усі вікна та двері. В приміщенні не повинно бути протягу, що, як магніт, притягує кульову блискавку. Також якомога далі тримайтеся від електроприладів, адже всі вони притягують розряд.

необхідно зачинити усі вікна та двері. В приміщенні не повинно бути протягу, що, як магніт, притягує кульову блискавку. Також якомога далі тримайтеся від електроприладів, адже всі вони притягують розряд. На вулиці уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева.

уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева. Якщо ви опинилися в лісі, то не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки, отже, ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б’є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина – найбільш уразливі для розрядів електрики, найменше – верба, клен та кущі.

то не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки, отже, ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б’є туди постійно. В полі знайдіть заглиблення в землі. Необхідно, аби воно було сухим, тому що волога сильніше проводить електрику. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.

знайдіть заглиблення в землі. Необхідно, аби воно було сухим, тому що волога сильніше проводить електрику. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст. Під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, потрібно зупинитися. Коли ж ви знаходитеся в автомобілі, небезпека вам не загрожує. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди.

Фото: як вберегтися від блискавки (dsns.gov)

Окрім того, всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому в жодному разі не можна ними користуватися під час грози, їх необхідно вимкнути.