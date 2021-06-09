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Під Житомиром блискавка ледь не вбила школярку, яка розмовляла по мобільному

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Житомирська область, Середа 09 червня 2021 16:08
Під Житомиром блискавка ледь не вбила школярку, яка розмовляла по мобільному Колаж РБК-Україна: дівчину вдарила блискавка на Житомирщині
Автор: Тетяна Самарук

У Житомирській області блискавка уразила дівчину, яка під час грози в будинку розмовляла по телефоні.

Про це повідомляє Управління з питань ЦЗ населення та оборонної роботи Житомирської ОДА.

Так, інцидент трапився у вівторок, 8 червня, у селі Малий Кривотин. Блискавка уразила дівчина, коли та в хаті розмовляла по мобільному телефоні.

Дівчину 2006 року народження медики госпіталізували до реанімаційного відділення центральної лікарні. Наразі вона знаходиться в травматологічному відділенні. Стан здоров'я дівчини лікарі оцінюють, як середнього ступеня важкості.

Зазначимо, що це вже другий випадок, який стався цьогоріч. Від удару блискавки також постраждав 42-річний мешканець Житомирського району.

Як вберегтись від блискавки під час грози?

  • Під час грози вдома необхідно зачинити усі вікна та двері. В приміщенні не повинно бути протягу, що, як магніт, притягує кульову блискавку. Також якомога далі тримайтеся від електроприладів, адже всі вони притягують розряд.
  • На вулиці уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева.
  • Якщо ви опинилися в лісі, то не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки, отже, ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б’є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина – найбільш уразливі для розрядів електрики, найменше – верба, клен та кущі.
  • В полі знайдіть заглиблення в землі. Необхідно, аби воно було сухим, тому що волога сильніше проводить електрику. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.
  • Під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, потрібно зупинитися. Коли ж ви знаходитеся в автомобілі, небезпека вам не загрожує. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди.

Під Житомиром блискавка ледь не вбила школярку, яка розмовляла по мобільномуФото: як вберегтися від блискавки (dsns.gov)

Окрім того, всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому в жодному разі не можна ними користуватися під час грози, їх необхідно вимкнути.

Раніше ми повідомляли, що в Харківській області чоловіка вбило ударом блискавки.

Також штормове попередження оголошено у всіх областях України. Очікується злива та штормовий вітер.

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