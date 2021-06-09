Під Житомиром блискавка ледь не вбила школярку, яка розмовляла по мобільному
У Житомирській області блискавка уразила дівчину, яка під час грози в будинку розмовляла по телефоні.
Про це повідомляє Управління з питань ЦЗ населення та оборонної роботи Житомирської ОДА.
Так, інцидент трапився у вівторок, 8 червня, у селі Малий Кривотин. Блискавка уразила дівчина, коли та в хаті розмовляла по мобільному телефоні.
Дівчину 2006 року народження медики госпіталізували до реанімаційного відділення центральної лікарні. Наразі вона знаходиться в травматологічному відділенні. Стан здоров'я дівчини лікарі оцінюють, як середнього ступеня важкості.
Зазначимо, що це вже другий випадок, який стався цьогоріч. Від удару блискавки також постраждав 42-річний мешканець Житомирського району.
Як вберегтись від блискавки під час грози?
- Під час грози вдома необхідно зачинити усі вікна та двері. В приміщенні не повинно бути протягу, що, як магніт, притягує кульову блискавку. Також якомога далі тримайтеся від електроприладів, адже всі вони притягують розряд.
- На вулиці уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева.
- Якщо ви опинилися в лісі, то не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки, отже, ґрунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б’є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина – найбільш уразливі для розрядів електрики, найменше – верба, клен та кущі.
- В полі знайдіть заглиблення в землі. Необхідно, аби воно було сухим, тому що волога сильніше проводить електрику. Якщо поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.
- Під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, потрібно зупинитися. Коли ж ви знаходитеся в автомобілі, небезпека вам не загрожує. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди.
Фото: як вберегтися від блискавки (dsns.gov)
Окрім того, всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому в жодному разі не можна ними користуватися під час грози, їх необхідно вимкнути.
Раніше ми повідомляли, що в Харківській області чоловіка вбило ударом блискавки.
Також штормове попередження оголошено у всіх областях України. Очікується злива та штормовий вітер.