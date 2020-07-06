ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Житомиром массово пересыхают колодцы: что происходит

STYLERЖизнь    06.07.2020 - 22:43
Под Житомиром массово пересыхают колодцы: что происходит
Под Житомиром у селян пересохли колодцы (фото: pixabay.com)

Под Житомиром люди массово жалуются на то, что у них пересохли колодцы

В селе Попельня Житомирской области у местных жителей пересохли колодцы. Люди обвиняют арендатора пруда. По их словам, как только он расширил и углубил водоем у них пропала вода из колодцев.

Селяне считают, что вся вода из колодцев ушла в пруд. Люди жалуются на то, что они остались без воды. Они не могут ни пить, ни приготовить еду, ни постирать свои вещи. Об этом говорится в сюжете ТСН.

При этом местные жители не могут также набрать воду у своих соседей, ведь их колодцы тоже обмелели. Одна из жительниц говорит, что из своего колодца может только набрать пару ведер воды, а дальше идет грязная вода.

Некоторые спасаются тем, что набирают дождевую воду. При этом, владелец пруда Владимир Белый не разрешает им купаться и ловить рыбу в водоеме. Он заявляет, что пруд не углублял и не расширял, поэтому это не его вина в том, что из местных колодцев пропала вода.

"С 2000 года пруд у меня в аренде. После того как я здесь очистил, облагородил, я стал невыгодным арендатором... Осенью не было дождей, зимой не было снегов, то где она (вода - ред.) возьмется? Под берегом я прошел, подчистил камыш, все", - отметил он.

На арендатора люди уже пожаловались экологам. Инспектор Полесского округа Виктор Ясинский заявил, что проекта на углубление и расширение пруда не было, поэтому арендатора оштрафовали на 5 тысяч гривен. Эксперт также добавил, что действия арендатора могли стать причиной ухода воды из колодцев.

Теперь люди требуют провести им водопровод. Представители поселкового совета обещают просчитать его стоимость и донести просьбу местных жителей до народных депутатов.

Напомним, в Крыму реки превратились в ручьи из-за аномальной засухи.

Ранее сообщалось о том, что в Украине назревает серьезная экологическая катастрофа.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler

Теги Новости Украины Житомирвода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь