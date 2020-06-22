Под Житомиром избили продавщицу из-за просьбы надеть маску

В Бердичеве побили женщину из-за замечания надеть маску (коллаж: РБК-Украина)

В Бердичеве пострадала продавщица, которая попросила мужчину надеть маску

В Бердичеве Житомирской области избили продавщицу Центрального рынка после того, как она сделала замечание касательно маски. Неадекватный посетитель рынка ударил продавщицу, после чего она упала и получила телесные повреждения.

На рынке, который находится на улице Житомирской, говорят, что также пострадал и случайный прохожий после того как вмешался в конфликт. Об этом сообщает berdichev.biz.

В местном отделении полиции эту информацию подтвердили и заявили, что 21 июня действительно возник конфликт между продавщицей и посетителем рынка, материалы дела сейчас находятся у участкового офицера полиции.

Правоохранители также сообщили, что есть видеозапись с камер видеонаблюдения. В данное время устанавливается личность неадекватного мужчины и все обстоятельства происшествия.

Стоит отметить, что в Украине продолжает действовать карантин и из-за несоблюдения мер безопасности грозит ответственность - от серьезного штрафа до закрытия объектов торговли, в том числе магазинов, рынков и супермаркетов.

Поэтому придерживаться масочного режима должны и продавцы, и посетители объектов торговли.

Напомним, в Киеве на людей средь бела дня нападают подростки.

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Автор: Роман Мирончук