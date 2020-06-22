Під Житомиром побили продавчиню за прохання надіти маску

В Бердичеві побили жінку за зауваження надіти маску (колаж: РБК-Україна)

В Бердичеві постраждала продавчиня, яка попросила чоловіка надіти маску

У Бердичеві Житомирської області побили продавчиню Центрального ринку після того, як вона зробила зауваження щодо маски. Неадекватний відвідувач ринку ударив продавчиню, після чого вона впала і отримала тілесні ушкодження.

На ринку, який знаходиться на вулиці Житомирській, кажуть, що також постраждав і випадковий перехожий після того, як втрутився в конфлікт. Про це повідомляє berdichev.biz.

В місцевому відділенні поліції цю інформацію підтвердили і заявили, що 21 червня дійсно виник конфлікт між продавчинею і відвідувачем ринку, матеріали справи зараз знаходяться у дільничного офіцера поліції.

Правоохоронці також повідомили, що є відеозапис з камер відеоспостереження. Зараз встановлюється особа неадекватного чоловіка і всі обставини події.

Варто зазначити, що в Україні продовжує діяти карантин і через недотримання заходів безпеки загрожує відповідальність - від серйозного штрафу до закриття об'єктів торгівлі, в тому числі магазинів, ринків та супермаркетів.

Тому дотримуватися масочного режиму повинні і продавці, і відвідувачі об'єктів торгівлі.

Нагадаємо, у Києві на людей серед білого дня, нападають підлітки.

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Автор: Роман Мирончук