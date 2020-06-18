В Киеве на людей средь бела дня нападают подростки: полиция бездействует

В Киеве орудуют наглые хулиганы (коллаж РБК-Украина)

В Киеве подростки-хулиганы нападают на людей возле популярного ТЦ

В Киеве на Оболони орудует группа подростков, которые систематически нападают на людей и угрожают им избиением. Об одном из таких случаев рассказал мужчина, на которого напали 17 июня возле ТЦ Smart Plaza. По словам горожанина, он увидел на асфальте лежащего подростка и предложил свою помощь, когда на него набросилось около двух десятков несовершеннолетних.

Они угрожали забрать телефон у мужчины, а также говорили, что изобьют его. На что он вызвал полицейских, которые не приехали. Тогда он пожаловался в администрацию ТЦ, но там рассказали, что эти случаи повторяются каждый день и с молодыми людьми ничего нельзя сделать. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Эти "дети" брызгали из перцового баллона в лицо работнику торгового центра, били стекла и ломали плитку. И все это среди белого дня, посреди одного из самых развитых уголков инфраструктуры столицы. После более чем часа ожидания работников полиции, они все же приехали (звонил в полицию более 5 раз и требовал наряд). Старший лейтенант посмеялся надо мной и сказал, что это всего-навсего дети", - сказано в сообщении.

В Киеве подростки нападают на людей (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы по-разному отреагировали на пост. Одни считают, что подростки - это действительно там проблема, другие уверены, что мужчина рассказал не всю историю и умолчал про некоторые детали.

Спасибо за пост! Это реальная проблема! Агрессивные и неуправляемые подростки пугают людей! Администрация ТЦ равнодушна, Полиция бездействует! Если не принять меры- закончится этот беспредел плохо!

Скейтеры первые в драку лезть не будут. Значит подошли умные взрослые и начали рассказывать кому и что делать и где катать... И без агрессии явно не обошлось!

Как мы ранее сообщали, в метро Киева подростки лезли между вагонами и прыгали по крышам.

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Автор: Людмила Жукова