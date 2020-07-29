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Под Житомиром археологи обнаружили клад древнеримских монет

Житомир, Среда 29 июля 2020 15:38
Под Житомиром археологи обнаружили клад древнеримских монет
Под Житомиром археологи обнаружили клад древнеримских монет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Житомирской области археологи нашли клад монет древнеримского времени

Возле села Хмелевка Житомирской области археологи продолжают вести раскопки. Дело в том, что ранее на этом месте эксперты нашли древнеримские монеты, а именно серебряные денарии.

Об этом сообщил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины, руководитель Житомирской археологической экспедиции Андрей Петраускас, передает Olevsk.Online.

Эксперты говорят о том, что такая находка не характерна для этого региона, поэтому археологи решили проверить не находилось ли на этом месте поселение.

Под Житомиром археологи обнаружили клад древнеримских монет

Раскопки под Житомиром (фото: olevsk.online)

Также возможно, что на этой территории происходили важные для региона события. Тем не менее пока что на данном этапе раскопок археологи не обнаружили важных находок.

Напомним, под Сумами обнаружили древнее редкое украшение - подвеску в виде семаргла. Эта находка датируется XI-XII вв. Изображение мифического существа вырезано из рога. Его обнаружили в Зареченском археологическом комплексе.

Ранее археологи разгадали тайну скифского воина. При этом останки скифского воина в полной боевой экипировке были найдены еще в 1988 году в деревянном саркофаге. Рядом с ним было захоронено оружие - топор, лук, стрелы.

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