В Житомире ребенок ехал сам за рулем на огромной скорости (видео)

Популярный в Instagram блогер из Житомира Руслан Матвиенко показал, как его 7-летний племянник сам управляет автомобилем на скорости 100 километров в час.

Соответствующее видео опубликовали на странице "Житомира автомобильного" в Facebook.

В Житомире ребенка посадили за руль на скорости 100 км/ч (видео: facebook.com/auto.zh)

"Вы видели, чтобы когда-нибудь мальчик семи лет ездил на "Мерседесе" со скоростью 100 км/ч", – сказал блогер на видео.

При этом на втором видео он подчеркнул, что гордится своим племянником.

В Житомире ребенка посадили за руль на скорости 100 км/ч (скриншот с видео)

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

Это он зря... если информацию разнесут по сети, родителям мало не покажется... там и уголовные статьи есть;

Буду гордиться нашими правоохранительными органами, если посадят того, кто посадил его за руль;

Материал для полиции 10000000%!!!!!!!!

Мозгов нет у людей, подвергают опасности себя и других на дороге. Надеюсь полиция обратит на этот беспредел внимание...

А потом если авария, то делают виновного на жигулях или ладе и по**й что сопляк сидел за рулем, деньги все решат;

Это потому что он собственными глазами никогда не видел последствий. "Умиляют" родители, которые считают, что полностью контролируют ситуацию;

Я в шоке... Бедные мы в нашей стране... Взрослого, кто посадил малыша за руль, - пожизненно лишить права на вождение транспортного средства.

Скриншоты с Facebook

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