В Житомирі дитина їхала сама за кермом на величезній швидкості (відео)

Блогер з Житомира посадив за кермо дитину на швидкості 100 км/год
Популярний в Instagram блогер з Житомира Руслан Матвієнко показав, як його 7-річний племінник сам керує автомобілем на швидкості 100 кілометрів на годину.
Відповідне відео опублікували на сторінці "Житомира автомобільного" у Facebook.
У Житомирі дитину посадили за кермо на швидкості 100 км/год (відео: facebook.com/auto.zh)
"Ви бачили, щоб коли-небудь хлопчик семи років їздив на "Мерседесі" зі швидкістю 100 км/год", – сказав блогер на відео.
При цьому на другому відео він підкреслив, що пишається своїм племінником.
У Житомирі дитину посадили за кермо на швидкості 100 км/год (скріншот з відео)
Користувачі мережі також прокоментували дане відео.
Скріншоти з Facebook
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Автор: Styler