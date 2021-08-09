В Житомире мужчина лопатой побил окна соседям: не разрешали парковаться на клумбе с цветами

Инцидент произошел рано утром 9 августа на Польском Бульваре в Житомире. Агрессивный мужчина начал бить лопатой окна соседям на первом этаже около пяти часов утра. Перепуганные люди начали кричать и звать на помощь, а дебошира пытались остановить и объяснить, что в квартирах находятся дети.

На кадрах видео видно, что мужчина лопатой бьет окна, ругается с женщинами, а после этого садится в свой микроавтобус, громко включает музыку, сигналит и уезжает прочь.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но за руль ему это сесть не помешало. Номерные знаки автомобиля перепуганные соседи успели записать и заявили на дебошира в полицию.

В Житомире мужчина побил окна соседям лопатой

Что стало причиной конфликта

Оказалось, что сосед пришел в ярость из-за того, что соседки под своими окнами разбили клумбу и высадили там цветы. А ранее сосед на этом месте парковал свой служебный автомобиль. Стоит отметить, что машину он ставил не под своими окнами, а под окнами своих соседей, на запрещенном месте для парковки.

Полиция открыла уголовное дело

По данному факту открыто криминальное производство по ст. 296 (Хулиганство) ККУ. Личность мужчины уже установлена благодаря видео очевидцев. На данный момент идут следственные действия.

Как отметили в комментариях местные жители, кроме наказания на свои неправомерные действия, неадекватный мужчина должен будет еще и возместить ущерб за поврежденные окна.