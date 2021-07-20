В Киеве пенсионерка вооружилась пилой для борьбы с ночными дебоширами: фото "спецоперации"

В Киеве женщина пенсионного возраста вооружилась пилой для борьбы с ночными дебоширами, которые, видимо, устраивают частые посиделки под ее окнами.

Об этом сообщает в Facebook "Вартові еспресо".

Женщина попросту вышла во двор и выпилила со скамейки брусья. Теперь на лавочке посидеть точно не удастся.

"Говорят, что таким образом женщина борется с громкими ночными посиделками под окнами", - сказано в сообщении.

На одном из кадров видно, что сил у пенсионерки предостаточно. Ведь для того, чтобы уничтожить коммунальную собственность, ей пришлось распилить брус аж в двадцати местах.

"Неизвестно, остановили ли "активистку" прохожие или нет, однако ближайшая ночь, скорее всего, для жителей будет спокойной", - добавили источники.

Фото: facebook.com/vartovi.espreso

В комментариях пользователи либо шутят, либо осуждают пенсионерку: