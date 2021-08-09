У Житомирі чоловік лопатою побив вікна сусідам: не дозволяли паркуватися на клумбі з квітами

Інцидент стався рано вранці 9 серпня на Польському бульварі в Житомирі. Агресивний чоловік почав бити лопатою вікна сусідам на першому поверсі близько п'ятої години ранку. Перелякані люди почали кричати та кликати на допомогу, а гармидерника намагалися зупинити та пояснити, що у квартирах знаходяться діти.

На кадрах відео видно, що чоловік лопатою б'є вікна, лається з жінками, а після цього сідає у свій мікроавтобус, голосно вмикає музику, сигналить і їде геть.

За словами очевидців, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, але за кермо йому це сісти не завадило. Номерні знаки автомобіля перелякані сусіди встигли записати та заявили на бешкетника в поліцію.

У Житомирі чоловік побив вікна сусідам лопатою

Що стало причиною конфлікту

Виявилося, що сусід прийшов в лють через те, що сусідки під своїми вікнами розбили клумбу і висадили там квіти. А раніше сусід на цьому місці паркував свій службовий автомобіль. Варто відзначити, що машину він ставив не під своїми вікнами, а під вікнами своїх сусідів, на забороненому місці для паркування.

Поліція відкрила кримінальну справу

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Особу чоловіка вже встановлено завдяки відео очевидців. На цей момент йдуть слідчі дії.

Як зазначили в коментарях місцеві жителі, окрім покарання на свої неправомірні дії, неадекватний чоловік повинен буде ще й відшкодувати збитки за пошкоджені вікна.