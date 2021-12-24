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В Житомире люди растрощили елку за 3 дня: что осталось от лесной красавицы

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Житомир, Пятница 24 декабря 2021 14:29
В Житомире люди растрощили елку за 3 дня: что осталось от лесной красавицы В Житомире люди повредили елку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Житомире местные власти установили новогоднюю елку, но люди решили уничтожить игрушки на дереве.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин, передает "Житомир Info".

Что испортили люди

Местные жители буквально за три дня разбили елочные игрушки на елке и уничтожили фотозоны. Люди били палками по украшениям. Причина этого поступка - неизвестна.

"Я видел фотозону, которую выставили на Михайловской. Здесь я хочу обратиться еще к житомирянам, потому что вечером она была совсем другой, там было большое количество декоративных подарков, но есть камеры видеонаблюдения и группа подростков просто украла большую часть", - рассказал градоначальник.

В итоге некоторые горожане решили украсть елку.

"На следующую ночь у нас некоторые лица просто палками пытались сбить игрушки на елке: где-то десять побили, до световых не дотянулись. Прошлой ночью (в ночь с 21 на 22 декабря) украли елку", - сообщил Сухомлин.

В Житомире люди растрощили елку за 3 дня: что осталось от лесной красавицыВ Житомире люди сбивали игрушки с елки (фото: zhitomir.info)

Как мы писали ранее, в Украине продолжается "елкопад", где успели упасть новогодние красавицы.

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