В Житомире люди растрощили елку за 3 дня: что осталось от лесной красавицы

В Житомире местные власти установили новогоднюю елку, но люди решили уничтожить игрушки на дереве.

Что испортили люди

Местные жители буквально за три дня разбили елочные игрушки на елке и уничтожили фотозоны. Люди били палками по украшениям. Причина этого поступка - неизвестна.

"Я видел фотозону, которую выставили на Михайловской. Здесь я хочу обратиться еще к житомирянам, потому что вечером она была совсем другой, там было большое количество декоративных подарков, но есть камеры видеонаблюдения и группа подростков просто украла большую часть", - рассказал градоначальник.

В итоге некоторые горожане решили украсть елку.

"На следующую ночь у нас некоторые лица просто палками пытались сбить игрушки на елке: где-то десять побили, до световых не дотянулись. Прошлой ночью (в ночь с 21 на 22 декабря) украли елку", - сообщил Сухомлин.

В Житомире люди сбивали игрушки с елки (фото: zhitomir.info)