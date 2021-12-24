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У Житомирі люди розтрощили ялинку за 3 дні: що залишилося від лісової красуні

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Житомир, П'ятниця 24 грудня 2021 14:29
У Житомирі люди розтрощили ялинку за 3 дні: що залишилося від лісової красуні У Житомирі люди пошкодили ялинку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Житомирі місцева влада встановила новорічну ялинку, але люди вирішили знищити іграшки на дереві.

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин, передає "Житомир Info".

Що зіпсували люди

Місцеві жителі буквально за три дні розбили ялинкові іграшки на ялинці і знищили фотозони. Люди били палицями по прикрасах. Причина цього вчинку - невідома.

"Я бачив фотозону, яку виставили на Михайлівській. Тут я хочу звернутися ще до житомирян, тому що ввечері вона була зовсім іншою, там була велика кількість декоративних подарунків, але є камери відеоспостереження і група підлітків просто вкрала більшу частину", - розповів градоначальник.

У підсумку деякі городяни вирішили вкрасти ялинку.

"На наступну ніч у нас деякі особи просто палицями намагалися збити іграшки на ялинці: десь десять побили, до світлових не дотягнулися. Минулої ночі (в ніч з 21 на 22 грудня) вкрали ялинку", - повідомив Сухомлин.

У Житомирі люди розтрощили ялинку за 3 дні: що залишилося від лісової красуніУ Житомирі люди збивали іграшки з ялинки (фото: zhitomir.info)

Як ми писали раніше, в Україні триває "ялинкопад", де встигли впасти новорічні красуні.

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