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Житло для переселенців у санаторіях: де поселять і хто зможе там отримати кімнату

Неділя 27 серпня 2023 12:01
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Житло для переселенців у санаторіях: де поселять і хто зможе там отримати кімнату Санаторій "Слава" у Миргороді (скриншот)
Автор: Анна Шиканова

У Міністерстві соціальної політики розпочинають експериментальний проєкт для тимчасово переміщених осіб щодо надання житла у санаторіях. Наразі у проєкті беруть участь два санаторії - у Полтавській та Львівській областях.

Що це за проєкт, хто і як зможе там отримати кімнату – читайте у матеріалі Styler.

Хто має право на житло у санаторії

У новому експериментальному проєкті Мінсоцполітики щодо надання житла можуть брати участь лише дві групи українців:

  • Люди похилого віку
  • Люди з інвалідністю

За словами начальниці ГУ Національної соціальної служби у Полтавській області Ліани Новосад, переселенці зможуть переїхати до санаторіїв із місць тимчасового житла у школах та інших приміщень, які не передбачені для постійного проживання.

Усі соціальні послуги з надання притулку, проживання, соціальної адаптації будуть для цих категорій громадян безкоштовні.

Де нададуть кімнати переселенцям

В експериментальному проєкті беруть участь зараз два українські санаторії - це "Слава" у Миргороді Полтавської області та "Батьківщина" у Трускавці Львівської області.

"Слава" розташований на березі річки Хорол, спеціалізація санаторію - лікування захворювань стравоходу та печінки, шлунка, кишечника, нервової та обмінної систем, жовчовивідних шляхів.

Стандартні та номери "економ" - це кімнати на 2 особи з мінімальним набором меблів, санвузлом.

"Батьківщина" - санаторій у курортному Трускавці, основна спеціалізація - гастроентерологія, урологія, порушення обміну речовин.

У цьому санаторії є одномісні номери з меблями та санвузлом, а також двомісні номери з вигодами.

Як отримати кімнату в санаторії

Для отримання детальної інформації щодо можливості поселення в кімнатах українського санаторію потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем фактичного проживання.

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