Жилье для переселенцев в санаториях: где поселят, и кто сможет там получить комнату
В Министерстве социальной политики начинают экспериментальный проект для временно перемещенных лиц по предоставлению жилья в санаториях. Сейчас в проекте участвуют два санатория - в Полтавской и Львовской областях.
Что это за проект, кто и как сможет там получить комнату - читайте в материале Styler.
Кто имеет право на жилье в санатории
В новом экспериментальном проекте Минсоцполитики по предоставлению жилья могут участвовать всего две группы украинцев:
- Люди пожилого возраста
- Люди с инвалидностью
По словам начальницы ГУ Национальной социальной службы в Полтавской области Лианы Новосад, переселенцы смогут переехать в санатории из мест временного жилья в школах и других помещений, которые не предусмотрены для постоянного проживания.
Все социальные услуги по предоставлению убежища, проживания, социальной адаптации будут для этих категорий граждан бесплатны.
Где предоставят комнаты переселенцам
В экспериментальном проекте участвуют сейчас два украинских санатория - это "Слава" в Миргороде Полтавской области и "Батьківщина" в Трускавце Львовской области.
"Слава" расположен на берегу реки Хорол, специализация санатория - лечение заболеваний пищевода и печени, желудка, кишечника, нервной и обменной систем, желчевыводящих путей.
Стандартные и номера "эконом" - это комнаты на 2 человек с минимальным набором мебели, санузлом.
"Батьківщина" - санаторий в курортном Трускавце, основная специализация - гастроэнтерология, урология, нарушение обмена веществ.
В этом санатории есть одноместные номера с мебелью и санузлом, а также - двухместные номера с удобствами.
Как получить комнату в санатории
Для получения детальной информации о возможности поселения в комнатах украинского санатория, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту фактического проживания.
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