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Жити потрібно зараз: Андре Тан розповів, чому не можна відкладати все на завтра

Як позбутися синдрому відкладеного життя (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У багатьох людей присутній синдром відкладеного життя. Однак, тоді людина не може насолодитися моментом тут і зараз, а постійно відкладає все на завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост українського дизайнера Андре Тана в Instagram.

За словами дизайнера, під час війни важливо усвідомити, що не варто відкладати життя та плани "на завтра" та думати,що все зараз не на часі.

"Я також проходив через це і знаю як це…стільки всього навалилося на наші долі, що здається, що наші плани і цілі зараз не на часі. Але зараз як ніколи важливо усвідомити - "Коли, як не зараз?" - йдеться у повідомлені.

Також Андре Тан поділився порадами, які допоможуть позбутися синдрому відкладеного життя.

Ставте реалістичні цілі

У житті важливо ставити цілі та розбивати їх на максимально дрібні завдання, вписуючи їх у свій щоденний розклад. Не потрібно думати про місяці і роки, почніть з тижня і прямо зараз.

Практикуйте усвідомленість

Дизайнер радить виконувати дихальні техніки, медитувати, робити вправи на уповільнення та присутність у моменті.

Працюйте з негативними установками

Потрібно навчитися прибирати усі негативні сценарії.

"А що буде, якщо завтра не настане, я не маю права зараз радіти, я не гідний цього - оце все - геть з голови!" - написав Андре Тан.

Не забивайте на свої бажання

Прислуховуватися до себе дуже важливо. Варто навчитися заново розуміти чого справді хочеш ти, а не суспільство чи родичі.

Прощайтесь з речами

Якщо на полиці лежать джинси, які ви плануєте носити, коли схуднете, то крім зіпсованого настрою та стресу вони нічого, швидше за все, не дадуть. Краще віддати їх комусь і придбати нарешті для себе нові.

"Памʼятайте, життя - цей момент" Це не завтра, не через тиждень або рік - це зараз. Живи, хапай можливості і насолоджуся кожним днем", - додав дизайнер.

Раніше ми повідомляли, як думки впливають на хід нашого життя та змінюють його.

Також ми писали, який спосіб допоможе почуватися щасливими.

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