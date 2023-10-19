Жити потрібно зараз: Андре Тан розповів, чому не можна відкладати все на завтра

У багатьох людей присутній синдром відкладеного життя. Однак, тоді людина не може насолодитися моментом тут і зараз, а постійно відкладає все на завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост українського дизайнера Андре Тана в Instagram.
За словами дизайнера, під час війни важливо усвідомити, що не варто відкладати життя та плани "на завтра" та думати,що все зараз не на часі.
"Я також проходив через це і знаю як це…стільки всього навалилося на наші долі, що здається, що наші плани і цілі зараз не на часі. Але зараз як ніколи важливо усвідомити - "Коли, як не зараз?" - йдеться у повідомлені.
Також Андре Тан поділився порадами, які допоможуть позбутися синдрому відкладеного життя.
У житті важливо ставити цілі та розбивати їх на максимально дрібні завдання, вписуючи їх у свій щоденний розклад. Не потрібно думати про місяці і роки, почніть з тижня і прямо зараз.
Дизайнер радить виконувати дихальні техніки, медитувати, робити вправи на уповільнення та присутність у моменті.
Потрібно навчитися прибирати усі негативні сценарії.
"А що буде, якщо завтра не настане, я не маю права зараз радіти, я не гідний цього - оце все - геть з голови!" - написав Андре Тан.
Прислуховуватися до себе дуже важливо. Варто навчитися заново розуміти чого справді хочеш ти, а не суспільство чи родичі.
Якщо на полиці лежать джинси, які ви плануєте носити, коли схуднете, то крім зіпсованого настрою та стресу вони нічого, швидше за все, не дадуть. Краще віддати їх комусь і придбати нарешті для себе нові.
"Памʼятайте, життя - цей момент" Це не завтра, не через тиждень або рік - це зараз. Живи, хапай можливості і насолоджуся кожним днем", - додав дизайнер.
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