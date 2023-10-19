Жить нужно сейчас: Андре Тан рассказал, почему нельзя откладывать все на завтра

По словам дизайнера, во время войны важно осознать, что не стоит откладывать жизнь и планы "на завтра" и думать, что все сейчас не ко времени.

"Я также проходил через это и знаю как это… столько всего навалилось на наши судьбы, что кажется, что наши планы и цели сейчас не ко времени. Но сейчас как никогда важно осознать - "Когда, как не сейчас?" - говорится в сообщении.

Также Андре Тан поделился советами, которые помогут избавиться от синдрома отложенной жизни.

Ставьте реалистичные цели

В жизни важно ставить цели и разбивать их на максимально мелкие задачи, вписывая их в свое ежедневное расписание. Не нужно думать о месяцах и годах, начните с недели и прямо сейчас.

Практикуйте осознанность

Дизайнер советует выполнять дыхательную технику, медитировать, делать упражнения на замедление и присутствие в данный момент.

Работайте с отрицательными установками

Нужно научиться убирать все отрицательные сценарии.

"А что будет, если завтра не наступит, я не имею права сейчас радоваться, я недостоин этого - вот это все - вон из головы!" - написал Андре Тан.

Не забивайте на свои желания

Прислушиваться к себе очень важно. Стоит научиться заново понимать, чего ты хочешь, а не общество или родственники.

Прощайтесь с вещами

Если на полке лежат джинсы, которые вы планируете носить, когда похудеете, то, кроме испорченного настроения и стресса, они ничего, скорее всего, не дадут. Лучше отдать их кому-то и купить наконец-то для себя новые.

"Помните, жизнь - этот момент" Это не завтра, не через неделю или год - это сейчас. Живи, хватай возможности и наслаждаюсь каждым днем", - добавил дизайнер.