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Жителям модульних містечок під Києвом пояснили, чи розраховані будинки на зимовий період

Колаж РБК-Україна: голова Київської ОВА висловився про модульні містечка і можливість там перезимувати
Автор: Володимир Костирін

У Київській області модульні містечка заповнені приблизно на 70%, і зі зниженням температури та похолоданням кількість сімей, які втратили власну оселю через російських окупантів, збільшується.

Про це розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв'ю kyivschina24.com.

"Звичайно, що чим ближче буде холодна пора року, тим жвавіше вони будуть заповнюватись. Проблеми, які є в цих модульних містечках побутового характеру, вирішуються: десь скоріше, десь це трохи більше часу займає. Але, тим не менш, ми тримаємо на контролі всі ці локації", - зазначив чиновник.

Він зазначив, що модульні містечка в Київській області розраховані також і на зимовий період.

"Ми посилюємо їх певними електричними засобами, щоб люди були точно з теплом", - наголошує голова КОВА.

У разі порушення такого обігріву через пошкодження після ворожих обстрілів чи ударів, у модульних містечках у мешканців передбачені додаткові генератори, є запаси дизеля чи бензину.

"Тобто, люди зможуть там нормально повноцінно перезимувати", - запевнив Кулеба.

Він також зазначив, що всі ці модульні містечка - тимчасове житло, і влада орієнтовно через рік забере звідти людей і переселять у нові будинки.

Як пояснив чиновник, проект зі зведення модульних містечок в області здійснювався польським урядом разом із міністерством регіонального розвитку України, і "зарекомендував себе дуже добре та ефективно".

"Чому? Тому що ця допомога надійшла саме в той момент, коли вона була потрібна. Дуже багато людей залишились взагалі без альтернативного місця розташування. Звичайно, що ми зі свого боку пропонували людям проживання в санаторіях, пансіонатах. Але не всі хочуть виїжджати зі своїх рідних місцин, населених пунктів… Тому ці модульні містечка наразі - порятунок", - каже Кулеба.

Ось так виглядає модульне містечко у Бородянці під Києвом (фото: Еспресо/Тетяна Літвінова)

"Польські" модульні будиночки у Макарові доукомплектовують меблями перед заселенням (фото: new.makariv-rada.gov.ua)

Ось як виглядає модульний будинок від американських школярів у Макарові для місцевої родини - будівлю встановили біля їхнього рідного дому, знищеного російськими загарбниками (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)

Нагадаємо, перед цим ми розповідали та показували, як виглядає "польський" модульний будиночок під Києвом.

Також повідомлялося раніше, що у Львова вирішили виселити сім'ї з трьох модульних містечок і переселити в нове, "зимове" містечко, яке пристосоване до холодів. Також на початку жовтня з'явилися промовисті фото, як живуть люди у модульному містечку у львівському Стрийському парку.

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