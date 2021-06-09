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Жителям Киева рассказали, когда подорожает транспорт

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Киев, Среда 09 июня 2021 09:26
Жителям Киева рассказали, когда подорожает транспорт Фото: в Киеве пока не будет дорожать общественный транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в ближайшее время не планируют поднять тариф на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает издание "Депо" ссылаясь на ответ КГГА.

Так, в КГГА сообщили, что в ближайшее время в столице не планируется подорожание проезда в наземном общественном транспорте и метрополитене.

По словам городской власти, расчет тарифов на проезд в общественном транспорте осуществляют профильные коммунальные предприятия, ссылаясь на приказы Минстранса и Мининфраструктуры Украины о порядке формирования стоимости проезда в метрополитене, автомобильном и электрическом транспорте.

В отношении повышения стоимости проезда, в КГГА сообщили, что по состоянию на 7 июня предприятия транспорта по поводу подорожания проезда в городском пассажирском транспорте, который уже работает в обычном режиме движения, в Департамент экономики и инвестиций не обращались.

Напомним, что украинцы возмутились тем, что киевский метрополитен обратился с просьбой к киевским властям с просьбой поддержать коммунальное предприятие. Метрополитен предлагает либо повысить проезд в транспорте, либо увеличить финансирование со стороны столицы.

Читайте также, что в метро Киева объяснили причины повышения стоимости проезда.

А также рассказывали о том, что киевлянам сообщили, на сколько может подорожать проезд в метро.

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