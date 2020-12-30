Жителям Киева готовят повышение цены на воду: на сколько взлетит тариф

В Киеве повысятся тарифы на холодную воду (коллаж РБК-Украина)

С 1 января жителей Киева ждет подорожание на услугу холодной воды. В среднем тариф взлетит на 15-20%. В столице тариф повысится до 14,74 грн за водоснабжение и 12,61 грн за "куб" за водоотвод.

Как сообщается на сайте Водоканала, с 2021 года устанавливаются новые тарифы на водоснабжение и водоотвод.

"Установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них: 14,74 грн (в т. Ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 12,61 грн (в т. Ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения", - сказано в сообщении на сайте.

Отмечается, что расчеты планируемых тарифов на 2021 год проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора.

Уже известно что тарифы изменятся, в частности, в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове, Запорожье и большинстве других областных центров. Также прописаны изменения в тарифах для некоторых водоканалов в райцентрах (Белая Церковь, Бровары, Ирпень, Кривой Рог, Умань и др.).

Кстати, в разных городах уровень подорожания различается, так как условия подачи и отвода воды разные.

Как мы ранее писали, повышение тарифов на перевозки в маршрутках Киева перенесли. Как сообщили в Киевсовете, в течении первого квартала 2021 года стоимость проезда в общественном городском транспорте повышаться не будет.