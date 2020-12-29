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Приятная новость для киевлян: повышение тарифов на проезд перенесли

Киев, Вторник 29 декабря 2020 15:41
Приятная новость для киевлян: повышение тарифов на проезд перенесли
Тарифы на проезд в начале 2021 года в Киеве повышать не будут (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Повышение тарифов на перевозки в маршрутках Киева перенесли. Как сообщили в Киевсовете, в течении первого квартала 2021 года стоимость проезда в общественном городском транспорте повышаться не будет.

Об этом рассказал заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в эфире канала "Украина 24", сообщает УНИАН.

"В первом квартале я не ожидаю повышения стоимости проезда для общественного транспорта ... в том бюджете, который Киевсовет принял на 2021 год, у нас на первый квартал заложена определенная компенсация для двух перевозчиков – это "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен", которая позволяет пока не говорить о повышении тарифа. Вместе с тем экономические предпосылки также для этого есть", - рассказал Бондаренко.

Он добавил, что ряд транспортных компаний, которые занимаются перевозками в режиме маршрутного такси сообщили, что рассматривают вопрос о повышении стоимости проезда в первом квартале 2021 года.

"Это решение еще не принято, вместе с тем звучат разные цифры - от 10 до 12 грн. Объясняется со стороны перевозчиков это довольно просто - есть реальное уменьшение пассажиропотока на маршрутах. Вторая история - в январе увеличивается минимальная заработная плата, это будет отражаться на стоимости проезда. Однако в январе мы точно такого повышения еще не ожидаем", - добавил секретарь Киевсовета.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с января могут существенно подорожать яйца.

А также рассказывали о том, что ждет украинцев в 2021 году – новые тарифы, подорожание транспорта, мобильных услуг и повышение пенсий.

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Новости Украины Жизнь тарифыпроездповышение

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