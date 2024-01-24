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Роботяща і при добрій пам'яті. Як живе 100-річна українка, яка ніколи ні з ким не сварилась

Як живе довгожителька з Кіровоградщини, якій виповнилося 100 років (Скриншот з Суспільне)
Автор: Людмила Жукова

Жителька селища Устинівка Кропивницького району Надія Прідьма нещодавно відсвяткувала своє сторіччя.

Як живе пані-довгожителька, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Суспільне.

Історія Надії Прідьми

Жінка пережила Голодомор та Другу світову війну. Виховала доньку, має двох онучок та чотирьох правнуків. В родині ще не було довгожителів - вона перша.

Як розповіла донька ювілярки Валентина Пілат, Надія Прідьма народилась у селищі Устинівка в багатодітній сім'ї, де виховували п'ятеро дітей. Після закінчення семи класів школи, жінка важко працювала у колгоспах.

Після цього пані Надія вийшла на пенсію. Вона працювала вдома, тримала господарство.

"Вона у нас дуже роботяща. Минулого року мій чоловік виламав цілий причеп кукурудзи, то вона її сама і перечистила. Ще дуже любить перебирати квасолю", - розказала донька жінки.

Валентина Пілат переїхала з чоловіком до мами 15 років тому, після смерті батька. За її словами, з Днем народження ювілярку вітали представники місцевої влади, вручили торт та подарунки.

"Мама дожила до ста років і ще при добрій пам'яті. Вона разом з усіма гостями сиділа за святковим столом. Племінники приходили, то вона усіх їх впізнала. Уся наша рідня дуже любить бабуню та завжди приїжджає до неї", - розказала Валентина.

Надія Прідьма - перша довгожителька в родині (фото: Суспільне)

Довгожителька досі ходить сама по дому, літом виходить на вулицю.

"Мої доньки кажуть, що бабуся так довго прожила, тому що ніколи ні з ким не сварилась. Вона дуже добра людина. Єдине, не думала, що доживе та побачить ще одну страшну війну. Я їй розповідаю, що Росія вторглася в Україну. Тому мама знає про всі події, що відбувається в нашій країні", - зазначила донька жінки.

До речі, 106-річна жінка дала чотири поради, як прожити довге насичене та щасливе життя.

А ще писали про секрети довголіття 106-річного українця.

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