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Работящая и при памяти. Как живет 100-летняя украинка, которая никогда ни с кем не ссорилась

Как живет долгожительница из Кировоградщины, которой исполнилось 100 лет (Скриншот из Общественного)
Автор: Людмила Жукова

Жительница поселка Устиновка Кропивницкого района Надежда Придьма недавно отпраздновала свой век.

Как живет дама-долгожительница, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне".

История Надежды Придьмы

Женщина пережила Голодомор и Вторую мировую войну. Воспитала дочь, имеет двух внучек и четырех правнуков. В семье еще не было долгожителей – она первая.

Как рассказала дочь юбилярши Валентина Пилат, Надежда Придьма родилась в поселке Устиновка в многодетной семье, где воспитывали пятерых детей. После окончания семи классов школы женщина тяжело работала в колхозах.

После этого Надежда вышла на пенсию. Она работала дома, держала хозяйство.

"Она у нас очень работящая. В прошлом году мой муж выломал целый прицеп кукурузы, так она ее сама и перечистила. Еще очень любит перебирать фасоль", - рассказала дочь женщины.

Валентина Пилат переехала с мужем к маме 15 лет назад после смерти отца. По ее словам, с Днем рождения юбиляршу поздравляли представители местных властей, вручили торт и подарки.

"Мама дожила до ста лет и еще при хорошей памяти. Она вместе со всеми гостями сидела за праздничным столом. Племянники приходили, она всех их узнала. Вся наша родня очень любит бабушку и всегда приезжает к ней", - рассказала Валентина.

Надежда Придьма – первая долгожительница в семье (фото: Суспільне)

Долгожительница до сих пор ходит сама по дому, летом выходит на улицу.

"Мои дочери говорят, что бабушка так долго прожила, потому что никогда ни с кем не ссорилась. Она очень добрый человек. Единственное, не думала, что доживет и увидит еще одну страшную войну. Я ей рассказываю, что Россия вторглась в Украину. Поэтому мама знает обо всех событиях, которые происходят в нашей стране", - отметила дочь женщины.

Кстати, 106-летняя женщина дала четыре совета, как прожить долгую насыщенную и счастливую жизнь.

А еще писали о секретах долголетия 106-летнего украинца.

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