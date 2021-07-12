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Жители Закарпатья показали, как начинается паводок (видео)

Новина українською →
Рахов, Понедельник 12 июля 2021 15:43
Жители Закарпатья показали, как начинается паводок (видео) Фото: паводок на Закарпатье показали на видео (facebook.com.DsnsZakarpattya)
Автор: Людмила Жукова

Местные жители Закарпатья показали, как начинается паводок. Сейчас в этом регионе из-за сильных осадков начались бедствия. Большая вода принесла с собой из Карпат мусор и древесину.

Об этом сообщается в видео на YouTube.

Так, на Раховщине люди показали на видео, как начинается стихия. В ролике можно увидеть, как буквально за несколько секунд уровень воды в реке существенно возрастает, как паводок несет с собой древесину и мусор.

Паводок на Закарпатье

В ГСЧС сообщают, что из-за непогоды в отдельных населенных пунктах Раховского района затопило157 домохозяйств, из них 98 жилых домов. Также стихия повредила 10 автотранспортных средств и разрушила ряд объектов инфраструктуры.

Жители Закарпатья показали, как начинается паводок (видео)Председатель Ясинянской территориальной громады Андрей Делятинчук сообщил, что нынешний паводок в Раховском районе Закарпатской области на 80% мощнее прошлогоднего.

"Если сравнить прошлогодний июньский паводок на Раховщине и этот, который произошел 10 июля 2021 года, то прошлогодний нанес нам только 20% от того ущерба, который причинил нам нынешний. Если тогда река (Черная Тиса - ред.) разлилась и доходила до дворов, то в этот раз вода доходила людям до окон", - рассказал он "Укринформу".

Как мы ранее писали, паводок под Черновцами затопил множество сел и размыл дороги.

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