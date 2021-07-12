Жителі Закарпаття показали, як починається повінь (відео)

Місцеві жителі Закарпаття показали, як починається повінь. Зараз в цьому регіоні через сильні опади почалися лиха. Велика вода принесла з собою з Карпат сміття і деревину.

Про це повідомляється у відео на YouTube.

Так, на Рахівщині люди показали на відео, як починається стихія. У ролику можна побачити, як буквально за кілька секунд рівень води в річці істотно зростає, як повінь несе з собою деревину і сміття.

Паводок на Закарпатті

У ДСНС повідомляють, що через негоду в окремих населених пунктах Рахівського району затопило 157 домогосподарств, з них 98 житлових будинків. Також стихія пошкодила 10 автотранспортних засобів і зруйнувала ряд об'єктів інфраструктури.

Голова Ясинянської територіальної громади Андрій Делятинчук повідомив, що нинішній паводок у Рахівському районі Закарпатської області на 80% потужніший за минулорічний.

"Якщо порівняти минулорічний червневий паводок на Рахівщині і цей, який стався 10 липня 2021 року, то минулорічний завдав нам тільки 20% від того збитку, який заподіяв нам нинішній. Якщо тоді річка (Чорна Тиса - ред.) розлилася і доходила до дворів, то цього разу вода доходила людям до вікон", - розповів він "Укрінформу".