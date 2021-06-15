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Жители шести сел на Прикарпатье перекрыли дорогу, требуя ремонта (фото)

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Озеряны, Вторник 15 июня 2021 21:22
Жители шести сел на Прикарпатье перекрыли дорогу, требуя ремонта (фото) Коллаж РБК-Украина: акция протеста в Ивано-Франковской области
Автор: Тетяна Самарук

В селе Озеряны Ивано-Франковской области жители шести сел перекрыли дорогу Р-20 "Тлумач–Городенка". Протестующие требовали, чтобы отремонтировали дорогу местного значения.

Об этом пишет "Суспільне Карпати".

На протест в полдень вышли примерно 30 жителей сел Озеряны, Жуков, Яковка, Хотимир и поселка Обертин. Жители говорят, что акцию будут продолжать до тех пор, пока не начнется ремонт дорожного покрытия в их населенных пунктах.

Протестующие ходят по пешеходному переходу, но раз в 20 минут пропускают по три автомобиля с одной и другой стороны. Из-за такого движения на дороге образовались пробки с грузовиками, рейсовыми автобусами и легковушками.

Жители шести сел на Прикарпатье перекрыли дорогу, требуя ремонта (фото)

Фото: акция протеста в Ивано-Франковской области (suspilne.media)

Что говорят протестующие?

Как рассказал местный житель Михаил, жители требуют ремонта этих дорог уже три года. Также он добавил, что латать дорогу уже поздно, нужно строить новую.

"Обещали срезать бугорки, но того не выполнили. В позапрошлом году обещали, что сделают. Нам из года в год обещают", - говорит мужчина.

Протестующие говорят, что акция будет до тех пор, пока не заедет техника и не начнет капитальный ремонт.

Жители шести сел на Прикарпатье перекрыли дорогу, требуя ремонта (фото)Жители шести сел на Прикарпатье перекрыли дорогу, требуя ремонта (фото)

Фото: акция протеста в Ивано-Франковской области (suspilne.media)

Ранее мы сообщали, что белорусы в Украине устроили протесты на границе.

Также посольство России в Украине направило МИД ноту протеста через акции в Киеве.

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