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Посольство России в Украине направило МИД ноту протеста из-за акций в Киеве

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Киев, Пятница 21 мая 2021 11:04
Посольство России в Украине направило МИД ноту протеста из-за акций в Киеве Фото: Посольство России в Украине направило МИД ноту протеста (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Российское диппредставительство в Украине направило ноту протеста Министерству иностранных дел Украины. Они ее направили в связи с акциями в Киеве.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, речь идет об акции у стен посольства России в Киеве. Участники выражали протест против деятельности ХАМАС, который якобы получает помощь из Москвы.

"Звучали антироссийские лозунги, оскорбления. Был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста Министерству иностранных дел Украины", - сказала Захарова.

Напомним, в середине апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка якобы "при получении информации закрытого характера", после чего его выдворили из России.

В ответ на это МИД Украины объявил "persona non grata" старшего дипломата посольства России Евгения Черникова. Он уже покинул страну.

После этого российский МИД заявил, что с территории России вышлют еще одного украинского дипломата.

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