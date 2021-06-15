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Мешканці шести сіл на Прикарпатті перекрили дорогу, вимагаючи ремонту (фото)

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Озеряни, Вівторок 15 червня 2021 21:22
Мешканці шести сіл на Прикарпатті перекрили дорогу, вимагаючи ремонту (фото) Колаж РБК-Україна: акція протесту в Івано-Франківській області
Автор: Тетяна Самарук

У селі Озеряни Івано-Франківської області мешканці шести сіл перекрили дорогу Р-20 "Тлумач–Городенка". Протестувальники вимагали, аби відремонтували дорогу місцевого значення.

Про це пише "Суспільне Карпати".

На протест опівдні вийшли приблизно 30 жителів сіл Озеряни, Жуків, Яківка, Хотимир та селища Обертин. Жителі кажуть, що акцію продовжуватимуть доти, поки не розпочнеться ремонт дорожнього покриття у їхніх населених пунктах.

Протестувальники ходять по пішохідному переході, але раз у 20 хвилин пропускають по три автомобілі з однієї та іншої сторони. Через такий рух на дорозі утворилися затори із вантажівками, рейсовими автобусами та легковиками.

Мешканці шести сіл на Прикарпатті перекрили дорогу, вимагаючи ремонту (фото)

Фото: акція протесту в Івано-Франківській області (suspilne.media)

Що кажуть протестувальники?

Як розповів місцевий житель Михайло, мешканці вимагають ремонту цих доріг вже три роки. Також він додав, що латати дорогу вже пізно, потрібно будувати нову.

"Обіцяли зрізати горбики, але того не виконали. Позаминулого року обіцяли, що зроблять. Нам з року в рік обіцяють", - каже чоловік.

Протестувальники кажуть, що акція буде доти, поки не заїде техніка та не розпочне капітальний ремонт.

Мешканці шести сіл на Прикарпатті перекрили дорогу, вимагаючи ремонту (фото)Мешканці шести сіл на Прикарпатті перекрили дорогу, вимагаючи ремонту (фото)

Фото: акція протесту в Івано-Франківській області (suspilne.media)

Раніше ми повідомляли, що білоруси в Україні влаштували протести на кордоні.

Також посольство Росії в Україні направило МЗС ноту протесту через акції в Києві.

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