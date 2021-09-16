Жители Позняков возмущены: парковка за день обойдется в 70 грн

Жители столичных Позняков бьют тревогу, ведь припарковать авто возле дома теперь стоит денег.
Об этом сообщил местный житель, журналист Денис Безлюдько в Facebook.
"В киевском спальном районе Позняки парковка на ряде улиц стала платной. Их отнесли к третьей зоне, и таким образом оставить там автомобиль стало стоить 5 грн/час", - написал Денис Безлюдько.
В частности, платная парковка на:
По словам разгневанного жителя Позняков, парковка считается платной с 8:00 до 22:00.
"Таким образом, в день придется отдать 70 гривен. Тех, кто не будет оплачивать парковку в случае выявления нарушения инспектором, ждет штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа. При этом повторное нарушение может обойтись в 680 грн", - отметил Безлюдько.
Как сообщалось, в Киеве утвердили новые парковочные зоны. Их границы определили на основе данных мирового лидера GPS-статистики и разумной мобильности Tomtom Move O/D.