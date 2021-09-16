Жители Позняков возмущены: парковка за день обойдется в 70 грн

"В киевском спальном районе Позняки парковка на ряде улиц стала платной. Их отнесли к третьей зоне, и таким образом оставить там автомобиль стало стоить 5 грн/час", - написал Денис Безлюдько.

В частности, платная парковка на:

ул. Урловская - вся улица;

ул. Анны Ахматовой - вся улица;

ул. Елены Пчелки - вся улица;

пр. Григоренко, 24 - 28;

ул. Срибнокильская от ТРЦ "Аркадия" до ул. Княжий Затон;

ул. Драгоманова от ул. Анны Ахматовой до ул. Здолбуновской.

По словам разгневанного жителя Позняков, парковка считается платной с 8:00 до 22:00.

"Таким образом, в день придется отдать 70 гривен. Тех, кто не будет оплачивать парковку в случае выявления нарушения инспектором, ждет штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа. При этом повторное нарушение может обойтись в 680 грн", - отметил Безлюдько.