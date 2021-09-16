Мешканці Позняків обурені: паркування за день обійдеться у 70 грн

Мешканці столичних Позняків б’ють на сполох, адже запаркувати авто біля будинку тепер коштує грошей.

Про це повідомляє місцевий мешканець, журналіст Денис Безлюдько у Facebook .

"У київському спальному районі Позняки паркування на ряді вулиць стало платним. Їх віднесли до третьої зони, і таким чином залишити там автомобіль стало коштувати 5 грн/год", – написав Денис Безлюдько.



Зокрема, платне паркування на:

вул. Урлівська – вся вулиця;

вул. Анни Ахматової – вся вулиця;

вул. Олени Пчілки – вся вулиця;

пр. Григоренка, 24 – 28;

вул. Срібнокільська: від ТРЦ "Аркадія" до вул. Княжий Затон;

вул. Драгоманова: від вул. Анни Ахматової до вул. Здолбунівської.

За словами розгніваного жителя Позняків, паркування вважається платним з 8:00 до 22:00.

"Таким чином, в день доведеться віддати 70 гривень. Тих, хто не буде оплачувати паркування, в разі виявлення порушення інспектором, чекатиме штраф в розмірі 20-кратної вартості 1 години. При цьому повторне порушення може обійтися в 680 грн", - зазначив Безлюдько.