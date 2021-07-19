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В Киеве появились новые парковочные зоны: что известно

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 11:36
В Киеве появились новые парковочные зоны: что известно Фото: в Киеве новые парковочные зоны (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве утвердили новые парковочные зоны. Их границы определили на основе данных мирового лидера GPS-статистики и разумной мобильности Tomtom Move O/D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Зона I

Эта зона охватывает центр Киева и имеет высокий спрос на парковку.

Она расширилась до 224 парковых площадок на 4320 автомобилей. Также созданы "острова" I Зоны внутри II Зоны - в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также части территории в пределах Демеевской площади.

Зона II

Эта зона уменьшилась с 247 парковых площадок на 4856 машиномест до 123 площадок на 2847 автомобилей. При этом она расширилась географически. "Острова" II Зоны также созданы внутри III Зоны - у рынков "Троещина", "Лесного" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово".

Зона III

Это спальные районы с наименьшим трафиком. Определение новых зон опирается на профессиональный анализ данных от программного продукта Tomtom Move O/D - самого известного в мире источники статистики автомобильных поездок в крупных городах.

Компания "А+С Украина" использовала данные для расчета и обоснования зонирования спроса на парковочные места.

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