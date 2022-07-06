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Жители оккупированного Херсона в шоке от новых цен: шампунь - 600 гривен (фото)

В Херсоне люди в шоке от цен (facebook_com_Оленка_Краснокутська)
Автор: Людмила Жукова

Во временно оккупированном Херсоне из-за захватчиков люди вынуждены не жить, а выживать. Так, в городе есть проблемы с продовольствием, лекарствами, снятием денег в банкоматах, отсутствием мобильной связи.

К тому же, цены в Херсоне на продукты первой необходимости стали просто космическими.

Доказательство этого опубликовал на фото Telegram-канал "Новости Николаева".

Какие цены на товары сейчас в Херсоне

Жители временно оккупированного Херсона показали цены на хозтовары в местных магазинах. Ценник на демократичный шампунь, который в Украине стоит до 100 гривен, в Херсоне достигает 607 гривен.

За гель для душа, который стоит в Украине 90-110 гривен, жителям временно оккупированного Херсона придется отдать 450 гривен.

Цены на шампуни и гели для душа в Херсоне (фото: t.me/nikvesti)

Нужно отметить, что все товары на полках - производятся в России. На них написано все на русском языке, товары из Украины не завозятся.

Как мы ранее писали, в Херсоне фиксируют случаи "продуктовых кредитов".

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные скопились в центре Херсона и готовятся к наступлению украинских защитников.

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Херсон