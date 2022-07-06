Жители оккупированного Херсона в шоке от новых цен: шампунь - 600 гривен (фото)

Какие цены на товары сейчас в Херсоне

Жители временно оккупированного Херсона показали цены на хозтовары в местных магазинах. Ценник на демократичный шампунь, который в Украине стоит до 100 гривен, в Херсоне достигает 607 гривен.

За гель для душа, который стоит в Украине 90-110 гривен, жителям временно оккупированного Херсона придется отдать 450 гривен.

Цены на шампуни и гели для душа в Херсоне (фото: t.me/nikvesti)

Нужно отметить, что все товары на полках - производятся в России. На них написано все на русском языке, товары из Украины не завозятся.