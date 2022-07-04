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Товары отпускают в долг под 10-20%. В Херсоне фиксируют случаи "продуктовых кредитов"

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Херсон, Понедельник 04 июля 2022 15:00
Товары отпускают в долг под 10-20%. В Херсоне фиксируют случаи "продуктовых кредитов" Фото: В Херсоне фиксируют случаи "продуктовых кредитов" (Alexander Aksakov/Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Проблемы в финансовом секторе оккупированного Херсона привели к возвращению "натурального обмена" и "продуктовых кредитов" в местных магазинах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Товары отпускаются в обмен на другие товары. При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена. Фиксируются многочисленные случаи "продуктовых кредитов", когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары в долг под 10-20%", - рассказали в ведомстве.

Также в Херсоне участились случаи похищения бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти.

"Это связано с попытками оккупационной администрации "уговорить" их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на свое прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы", - отметили разведчики.

Кроме того, из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об избирателях, которые проживали или проживают на территории Херсона.

"Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого "референдума". Согласно новым распоряжениям, он может состояться в первой половине сентября", - подытожили в ГУР Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные скопились в центре Херсона и готовятся к наступлению украинских защитников.

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