Жителі окупованого Херсона в шоці від нових цін: шампунь - 600 гривень (фото)

У тимчасово окупованому Херсоні через загарбників люди змушені не жити, а виживати. Так, в місті є проблеми з продовольством, ліками, зняттям грошей в банкоматах, відсутністю мобільного зв'язку.

До того ж, ціни в Херсоні на продукти першої необхідності стали просто космічними.