Жителі окупованого Херсона в шоці від нових цін: шампунь - 600 гривень (фото)

У тимчасово окупованому Херсоні через загарбників люди змушені не жити, а виживати. Так, в місті є проблеми з продовольством, ліками, зняттям грошей в банкоматах, відсутністю мобільного зв'язку.
До того ж, ціни в Херсоні на продукти першої необхідності стали просто космічними.
Доказ цього опублікував на фото Telegram-канал "Новини Миколаєва".
Жителі тимчасово окупованого Херсона показали ціни на госптовари в місцевих магазинах. Цінник на демократичний шампунь, який в Україні коштує до 100 гривень, в Херсоні досягає 607 гривень.
За гель для душу, який коштує в Україні 90-110 гривень, жителям тимчасово окупованого Херсона доведеться віддати 450 гривень.
Потрібно відзначити, що всі товари на полицях - виробляються в Росії. На них написано все російською мовою, товари з України не завозяться.
Як ми раніше писали, в Херсоні фіксують випадки "продуктових кредитів".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові скупчилися в центрі Херсона і готуються до наступу українських захисників.