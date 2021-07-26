Жители Одессы нашли действенный способ убрать МАФы всего за несколько дней (видео)

Одесситка Наталья Ивкова поделилась собственным лайфхаком.

Под ее домом годами ставили МАФы, несмотря на протесты местных жителей. А это значит - ящики с продуктами, туалет, вонь, вытоптанные клумбы, вместо ночной тишины - разгрузки товаров и ругань. А еще МАФы перегораживали тротуар, по которому должны свободно ходить мамы с колясками, пожилые люди.

После безрезультатных обращений в соответствующие органы, местные жители решили бороться своими законными методами.

"Мы заказали чернозем. Засыпали ним территорию и за пару дней разбили сад. Высаживали уже взрослые растения, потому что не было времени", - рассказала о способе избавиться от МАФов одесситка.

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