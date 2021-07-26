Жителі Одеси знайшли дієвий спосіб прибрати МАФи всього за кілька днів (відео)

Одеситка Наталія Івкова поділилася власним лайфхаком.

Під її будинком роками ставили МАФи, незважаючи на протести місцевих жителів. А це означає - ящики з продуктами, туалет, сморід, витоптані клумби, замість нічної тиші - розвантаження товарів і лайка. А ще МАФи перегороджували тротуар, по якому повинні вільно ходити мами з колясками, літні люди.

Після безрезультатних звернень до відповідних органів, місцеві жителі вирішили боротися своїми законними методами.

"Ми замовили чорнозем. Засипали ним територію і за пару днів розбили сад. Висаджували вже дорослі рослини, тому що не було часу", - розповіла про спосіб позбутися МАФів одеситка.

В Одесі знайшли спосіб проти кіосків