В Киеве массово зачищали МАФы: что теперь творится в переходах (фото)
В Киеве недавно вели борьбу с МАФАми в подземных переходах и демонтировали там все киоски. Но это не спасло ситуацию. На месте МАФов начала все равно возникать стихийная торговля.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Помните ряд публикаций, где городской Благоустрий демонтировал в подземных переходах МАФы? Действительно, и сейчас МАФов нет, но только посмотрите на подземный переход на Житомирской. И такая ситуация абсолютно на всех объектах. Такая борьба со стихийной торговлей", - сказано в сообщении.
В киевских подземных переходах все равно торгуют (фото: Киев Оперативный)
В комментариях украинцы показали, что такая же ситуация и на метро "Харьковская". Торговцы продают овощи и фрукты на лотках.
Подземный переход возле метро "Харьковская"
Жители Киева пишут, что такая же ситуация на Осокорках и Почайной.
- Не купували б нічого - не було б цих захоплюючих подих сигаретно-трусових виставок сучасного мистецтва.
- Метро Позняки, Харківська торгівля на другий день після демонтажу з‘явилася у звичному режимі!
- И полиция на обращение граждан никак не реагирует....
- Кто-то из возмущающихся, включая автора, в полицию позвонил? Там в каждом переходе номер висит.
Как мы писали ранее, в Киеве зачистили от МАФов "культовые" переходы.