В Киеве массово зачищали МАФы: что теперь творится в переходах (фото)

В Киеве недавно вели борьбу с МАФАми в подземных переходах и демонтировали там все киоски. Но это не спасло ситуацию. На месте МАФов начала все равно возникать стихийная торговля.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Помните ряд публикаций, где городской Благоустрий демонтировал в подземных переходах МАФы? Действительно, и сейчас МАФов нет, но только посмотрите на подземный переход на Житомирской. И такая ситуация абсолютно на всех объектах. Такая борьба со стихийной торговлей", - сказано в сообщении.

В киевских подземных переходах все равно торгуют (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы показали, что такая же ситуация и на метро "Харьковская". Торговцы продают овощи и фрукты на лотках.

Подземный переход возле метро "Харьковская"

Жители Киева пишут, что такая же ситуация на Осокорках и Почайной.