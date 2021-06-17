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В Киеве массово зачищали МАФы: что теперь творится в переходах (фото)

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Киев, Четверг 17 июня 2021 09:50
В Киеве массово зачищали МАФы: что теперь творится в переходах (фото) В Киеве на месте МАФОв все равно возникает торговля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве недавно вели борьбу с МАФАми в подземных переходах и демонтировали там все киоски. Но это не спасло ситуацию. На месте МАФов начала все равно возникать стихийная торговля.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Помните ряд публикаций, где городской Благоустрий демонтировал в подземных переходах МАФы? Действительно, и сейчас МАФов нет, но только посмотрите на подземный переход на Житомирской. И такая ситуация абсолютно на всех объектах. Такая борьба со стихийной торговлей", - сказано в сообщении.

В Киеве массово зачищали МАФы: что теперь творится в переходах (фото)В Киеве массово зачищали МАФы: что теперь творится в переходах (фото)В Киеве массово зачищали МАФы: что теперь творится в переходах (фото)В Киеве массово зачищали МАФы: что теперь творится в переходах (фото)В киевских подземных переходах все равно торгуют (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы показали, что такая же ситуация и на метро "Харьковская". Торговцы продают овощи и фрукты на лотках.

В Киеве массово зачищали МАФы: что теперь творится в переходах (фото)Подземный переход возле метро "Харьковская"

Жители Киева пишут, что такая же ситуация на Осокорках и Почайной.

  • Не купували б нічого - не було б цих захоплюючих подих сигаретно-трусових виставок сучасного мистецтва.
  • Метро Позняки, Харківська торгівля на другий день після демонтажу з‘явилася у звичному режимі!
  • И полиция на обращение граждан никак не реагирует....
  • Кто-то из возмущающихся, включая автора, в полицию позвонил? Там в каждом переходе номер висит.

Как мы писали ранее, в Киеве зачистили от МАФов "культовые" переходы.

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