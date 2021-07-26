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Жители Одессы нашли действенный способ убрать МАФы всего за несколько дней (видео)

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Одесса, Понедельник 26 июля 2021 12:54
Жители Одессы нашли действенный способ убрать МАФы всего за несколько дней (видео) В Одессе борются против МАФов (корллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вопрос хаотично возникающих повсюду киосков в Одессе активно обсуждается не менее пяти лет. Официально в городе более трех с половиной тысяч МАФов, а на самом деле их может быть значительно больше. Тротуары города превратились в зону, где нет пространства ни для людей, ни для зелени. И одесситы вынуждены даже идти на хитрости, чтобы отвоевать себе кусочек пространства для нормальной жизни.

Об этом рассказали журналисты Live.

Одесситка Наталья Ивкова поделилась собственным лайфхаком.

Под ее домом годами ставили МАФы, несмотря на протесты местных жителей. А это значит - ящики с продуктами, туалет, вонь, вытоптанные клумбы, вместо ночной тишины - разгрузки товаров и ругань. А еще МАФы перегораживали тротуар, по которому должны свободно ходить мамы с колясками, пожилые люди.

После безрезультатных обращений в соответствующие органы, местные жители решили бороться своими законными методами.

"Мы заказали чернозем. Засыпали ним территорию и за пару дней разбили сад. Высаживали уже взрослые растения, потому что не было времени", - рассказала о способе избавиться от МАФов одесситка.

В Одессе нашли способ против киосков

Как мы писали ранее, в Киеве массово зачищали МАФы, что теперь творится в переходах.

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