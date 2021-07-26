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Жителі Одеси знайшли дієвий спосіб прибрати МАФи всього за кілька днів (відео)

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Одеса, Понеділок 26 липня 2021 12:54
Жителі Одеси знайшли дієвий спосіб прибрати МАФи всього за кілька днів (відео) В Одесі борються проти МАФів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Питання хаотично виникаючих всюди кіосків в Одесі активно обговорюється не менше п'яти років. Офіційно в місті більш як три з половиною тисячі МАФів, а насправді їх може бути значно більше. Тротуари міста перетворилися на зону, де немає простору ні для людей, ні для зелені. І одесити змушені навіть йти на хитрощі, щоб відвоювати собі шматочок простору для нормального життя.

Про це розповіли журналісти Live.

Одеситка Наталія Івкова поділилася власним лайфхаком.

Під її будинком роками ставили МАФи, незважаючи на протести місцевих жителів. А це означає - ящики з продуктами, туалет, сморід, витоптані клумби, замість нічної тиші - розвантаження товарів і лайка. А ще МАФи перегороджували тротуар, по якому повинні вільно ходити мами з колясками, літні люди.

Після безрезультатних звернень до відповідних органів, місцеві жителі вирішили боротися своїми законними методами.

"Ми замовили чорнозем. Засипали ним територію і за пару днів розбили сад. Висаджували вже дорослі рослини, тому що не було часу", - розповіла про спосіб позбутися МАФів одеситка.

В Одесі знайшли спосіб проти кіосків

Як ми писали раніше, у Києві масово зачищали МАФи, що тепер діється в переходах.

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