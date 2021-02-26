Жители Киева услышали жуткий шум над городом: что происходит

Жители Киева пожаловались на сильный гул в небе, который был похож на рев реактивных самолетов. Случилось это 26 февраля, и явлению есть простое объяснение.

Об этом сообщает Сегодня .

По словам очевидцев, создавалось впечатление, что в небе происходят испытания самолетов. Но никаких летательных аппаратов не было.

Странное гудение продолжалось чуть больше 10 минут, после чего прекратилось. Его услышали жители Осокорков и Позняков.

Причина гула оказалась довольно тривиальной - работы с ТЭЦ-5.

"Технологически при отключении блока происходит сброс избыточного давления пара. Процесс может занимать время до 5-10 минут. Из-за этого в некоторых микрорайонах, находящихся неподалеку ТЭЦ-5, может быть слышно технологический шум", - сообщили в КП "Киевтеплоэнерго".

Эксперты говорят, что тепловые электростанции всегда издают звук, но в некоторых случаях он может быть особенно сильным. Подобное происходит во время сброса лишнего пара, что делают в случае потепления.

Всего в столице три ТЭЦ: ТЭЦ-5 на улице Промышленной, 4, ТЭЦ-6 на улице Пуховска, 1-А и Дарницкая ТЭЦ на улице Гната Хоткевича, 20.

ТЭЦ-5 находится на "Выдубичах" (улица Промышленная, 4). Объект был введен в эксплуатацию в 1971 году. Работа этой ТЭЦ и стала причиной волнения жителей спального района.