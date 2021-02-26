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Жителі Києва почули страшний шум над містом: що відбувається

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 14:44
Жителі Києва почули страшний шум над містом: що відбувається У Києві на Позняках почули сильний гул (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Мешканці Києва поскаржилися на сильний гул в небі, який був схожий на рев реактивних літаків. Сталося це 26 лютого, і явищу є просте пояснення.

Про це повідомляє Сьогодні.

За словами очевидців, створювалося враження, що в небі відбуваються випробування літаків. Але ніяких літальних апаратів не було.

Дивне гудіння тривало трохи більше 10 хвилин, після чого припинилося. Його почули мешканці Осокорків та Позняків.

Причина гулу виявилася досить тривіальною - роботи з ТЕЦ-5.

"Технологічно при відключенні блоку відбувається скидання надлишкового тиску пари. Процес може займати час до 5-10 хвилин. Через це у деяких мікрорайонах, що знаходяться неподалік ТЕЦ-5, може бути чутно технологічний шум", - повідомили в КП "Київтеплоенерго".

Експерти кажуть, що теплові електростанції завжди видають звук, але в деяких випадках він може бути особливо сильним. Подібне відбувається під час скидання зайвої пари, що роблять у випадку потепління.

Всього в столиці три ТЕЦ: ТЕЦ-5 на вулиці Промисловій, 4, ТЕЦ-6 на вулиці Пухівська, 1-А і Дарницька ТЕЦ на вулиці Гната Хоткевича, 20.

ТЕЦ-5 знаходиться на "Видубичах" (вулиця Промислова, 4). Об'єкт був введений в експлуатацію в 1971 році. Робота цієї ТЕЦ і стала причиною хвилювання жителів спального району.

Зазначимо, що на подібний шум жителі спальних районів на Лівому березі Києва скаржаться не вперше.

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