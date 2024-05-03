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Жителі Києва "штурмують" ботсад, створюючи величезні черги біля входу: що сталося

Київ, П'ятниця 03 травня 2024 10:32
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Жителі Києва "штурмують" ботсад, створюючи величезні черги біля входу: що сталося В Києві українці створюють черги біля ботсаду (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві 3 травня українці майже штурмом брали ботанічний сад імені Гришка ще до його відкриття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на Telegram-канали.

Що сталося у Ботанічному саду імені Гришка

Так, на момент 05:00 ранку біля входу в ботсад утворилися величезні черги. Люди хотіли попасти на світанок сонця та сфотографувати це явище. Деякі не бажали чекати та перелазили через паркан.

Повідомляється, що люди продовжували заходити без квитків, хоча з 8 години вже працювали каси й термінали. Квиток в ботсад коштує 100 гривень.

Жителі Києва &quot;штурмують&quot; ботсад, створюючи величезні черги біля входу: що сталосяВ Києві люди хотіли о 5 ранку потрапити у ботсад (фото: t.me/kyivtv)

Що за тренд у TikTok

Зазначимо, що в соцмережі TikTok завірусилося відео з мальовничим та чарівним світанком в ботанічному саду в Києві. Так люди забажали теж стати частиною нового тренду та прийшли у ботанічний сад.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити у разі укусу кліща.

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